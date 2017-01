Juridische stappen tegen Zuidelijk Tracé hoogspanning

Met het beroep wil de stichting een stok achter de deur houden in de gesprekken met TenneT en EZ. "Wij willen voorkomen dat er met een verkeerde maat gemeten wordt", geeft een woordvoerder van de stichting aan. "Want procedureel is het hoogspanningstracé dan wel gesplitst in een tracédeel in Zeeland en een tracédeel in Brabant. Juridisch vallen beide nog steeds onder één en dezelfde startnotitie Zuid-West 380kV."

Rond deze tijd moet het Brabantse deel worden vastgesteld. "Dat betekent dat monitorcommissie aan de bak moet", geeft de woordvoerder aan. Omdat de juridische procedure pas over zes maanden gaat spelen, hoopt de stichting dat in gesprek toch de argumenten van de Bredase stichting worden meegenomen.

"Deze procedure moet leiden tot een tracé op basis van de richtlijnen van 2009, waar dit onder valt", stelt de woordvoerder. "Wij zien dat voor het deel in Zeeland, waar het inpassingsbesluit ter inzage ligt, de wettelijke regels en de regels uit de startnotitie niet zuiver zijn toegepast."

"Dat maakt ons belanghebbende en zeer betrokken om deze fouten voor het deel in Zeeland via de Raad van State recht te zetten. Zodat deze fouten ook geen doorwerking zullen hebben in het Brabantse tracédeel."

Daarop stelde de stichting een zienswijze in tegen de Milieu Effect Rapportage (MER) in Zeeland in april 2016. "Daarbij zijn vormfouten gemaakt." Voor 13 januari moest de stichting reageren op het afwijzen van de zienswijze. "Daarop hebben we juridisch advies ingewonnen."

"We hebben vertrouwen dat ons betoog zal leiden tot het hanteren van de juiste richtlijnen en leidende principes voor het hoogspanningstracé Zuid - West 380kV- Oost. De beroepsprocedure moet worden gezien als de stok achter de deur."