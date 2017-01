Voorzitter Tranen: 'We waren uit ons jasje gegroeid'

Die combinatie bleek voor de Tranen van Van Cooth na veel wikken en wegen niet langer haalbaar. "We waren uit ons jasje gegroeid", vertelt voorzitter Frans Jacobs.

Jacobs heeft vertrouwen in de toekomst, waarin de organisatie zich richt op waarmee het begon, bijna zestien jaar geleden: de koren. "We hebben voldoende mooie ideeën voor de toekomst. Fietsende koren, koren op het water."

Volgens de organisator was de combinatie van artiesten als Dré Hazes jr, Stef Ekkel en Marianne Weber om maar eens wat namen te noemen, met de koren inmiddels een hele klus. "75 procent van onze tijd ging naar de optredens bij het Van Coothplein", schetst Jacobs. Dat gold ook voor het budget. "Terwijl de koek door steeds meer gedeeld moest worden."

"We zijn uit ons jasje gegroeid, maar het Van Coothplein is ook veranderd. We begonnen met twee horecazaken, dit jaar zijn dat er dertien. Dat betekent dat meer moeten meedelen." En nu viel er wel wat meer te delen. "We hebben afgelopen jaar meer muntjes dan ooit verkocht." Maar de organisatie maakte geen winst. "We hadden een spaarpotje voor onze jubileumeditie, dus dat is niet de reden dat we teruggaan naar de roots."

Ook de veiligheid speelt een rol. "Dat werd een forse kostenpost. Voor afgelopen jaar hadden we een 32 pagina's tellend veiligheidsplan. Op de dag zelf hadden we drie keer overleg vanwege dreigend onweer met politie, gemeente en beveiliging." En verwijzend naar aanslagen in Nice en Berlijn: "Je kunt er langs drie kanten komen met een vrachtwagen. Dat betekent afzettingen, terwijl je wel toegang voor brandweer en andere hulpdiensten moet houden."