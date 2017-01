13000 hennepstekken in loods Terheijdenseweg

Aan de Terheijdenseweg werden in drie loodsen ruim 13.000 hennepstekken aangetroffen. Onder andere in een bestelauto en keet die in de loodsen stonden. Daarnaast werden er allerlei hennepgerelateerde materialen gevonden zoals groeimiddel, een dompelpomp en een koolstoffilter. Op last van de officier van justitie is alles in beslag genomen en vernietigd. Twee Bredanaars (31 en 59 jaar oud) zijn in verband met deze vondst aangehouden.

In een bedrijf aan de Nieuwe Bredase Baan werd ook onderzoek gedaan. Daar werd in een auto die bij dat bedrijf geparkeerd stond een tas met hennep gevonden. In de zaak zijn allerlei hennepgerelateerde materialen in beslag genomen. "Een 43-jarige Bredase werd daar voor aangehouden. Bij de het bedrijf zijn verder nog drie mannen opgepakt. Een 47-jarige Bredanaar, een 38-jarige man uit Wijchen en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn allen meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De vrouw en de 35-jarige man zijn na verhoor in vrijheid gesteld."