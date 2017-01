Oud-wethouder Akinci directeur Brabantse Milieufederatie

Akinci is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur. Tot 2015 was hij namens GroenLinks Breda wethouder van de gemeente Breda met onder andere de portefeuilles mobiliteit en duurzaamheid. Daarvoor was hij jarenlang fractievoorzitter en raadslid voor die partij. Ook was hij fractiemedewerker van GroenLinks in de Tweede Kamer.

De Brabantse Milieufederatie stelt op haar website verheugd te zijn dat Akinci de BMF gaat leiden. "Hij werd uit een groot aantal zeer gekwalificeerde kandidaten unaniem voorgedragen door een selectiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Aangeslotenen en het personeel. De voordracht werd vervolgens bekrachtigd door de voltallige Raad van Toezicht."

Ron Lodewijks, voorzitter Raad van Toezicht, stelt met Akinci een uitstekend gekwalificeerde directeur binnen te halen 'die het politiek-bestuurlijke spel van binnenuit kent. Hij is bij uitstek in staat de BMF klaar te maken voor de toekomst.'