Bredaas drietal lanceert ouderwetse carnavalskraker

"Ook al werken we samen met een dj, Thushara, is het wel een klassiek nummer met blazers en hoempa", vertelt Kroezen. "Het gaat om het verhaal." En dat verhaal is simpel. "We verbaasden ons al langer over verse muntthee die mensen bestelden op het terras. Da's eigenlijk toch gewoon kokend water met wat planten erin. Op die manier kwamen we op de term takkenthee. Genoeg input voor de kraker, dachten wij."

Daarmee werd de kiem gelegd voor wat de hit van het jaar moet worden. Veel lol zat in de voorbereiding, zoals alles rond carnaval. Al maanden is het drietal bezig met schaven en verbeteren. "We wilden ook alles zelf doen. Dus zetten we hem zelf op Facebook en Youtube en zijn we niet in zee gegaan met een muziekuitgever."

Vanaf vandaag is het nummer in de lucht. Uiteraard onder een mooi pseudoniem. Roy Bos en Kas Plant ft dj Toeskee. '#Takkethee' heet het. De verwachtingen? "We hebben al wat optredens staan in Breda, maar we verwachten niks. Voor ons was het echt iets dat op de bucketlist stond. We hopen dat het in Breda gaat leven in ieder geval."

Beluister hier Takkethee.