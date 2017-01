Veiligheid en vriendelijkheid leidraad groei CM

De CEO vertelt waar het heen gaat met het bedrijf de komende jaren én wat de Bredanaar daarvan gaat merken.

CM groeit inmiddels al jaren gestaag met zo’n 40 werknemers per jaar. Nu werken er verspreid over de wereld meer dan 220 mensen voor het Bredase high-tech-bedrijf. Veel van hen zitten in Breda, in twee panden aan de Konijnenberg. Dat betekent dat Van Glabbeek lang niet meer iedereen persoonlijk kent en weet wat hij of zij dagelijks doet. "Nu gaan er dingen fout op een dag, die ook weer goed komen, zonder dat ik het weet." Zijn ervaring nu: "Het bedrijf gaat niet beter functioneren als ik twee keer zo hard werk."

Breda moet groeien

Over werk heeft hij niks te klagen. Sinds een jaar is hij op geheel eigen wijze voorzitter van de kring Breda van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, onderdeel van VNO-NCW. Afgelopen week gooide hij nog de knuppel in het hoenderhok tijdens de in een treinreis naar Antwerpen verpakte nieuwjaarsbijeenkomst. "Breda moet groter worden", verkondigde hij. "Dat is voor iedereen beter", licht hij toe. "Bij het runnen van een gemeente komt zoveel kijken, dat gaat efficiënter op grote schaal."

Efficiëntie speelt ook een grote rol als het gaat om waar het heen gaat met CM, en dan vooral de dienstverlening. "Daarbij gaat het om veiligheid en vriendelijkheid", vat hij zijn missie samen. "Daar kunnen wij een rol in spelen."

"Veiligheid gaat om criminaliteit. De meeste criminaliteit vindt tegenwoordig plaats op internet. Criminelen proberen bijna elke dag via je mail toegang te krijgen tot je gegevens. 'Mail ons je bankrekeningnummer en je krijgt tien miljoen.' En als je op die link klikt, is je computer gehackt."

Identiteit

"Het wordt steeds belangrijker om online je echte identiteit te kunnen vaststellen. Op korte termijn wordt online gokken legaal. Dan moeten aanbieders zeker weten dat iemand achttien of ouder is." CM sloot als eerste partij een overeenkomst van banken voor gebruik van het zogenaamde bank ID. "Daarmee kun je dat faciliteren."

Een cruciale rol in de techniek rondom plaatsbepaling, betalingen en identiteit is volgens de Bredanaar weggelegd voor de mobiele telefoon. "Kijk naar de beveiliging van accounts. Nu heb je overal de combinatie username en password, waarvan je dan ook nog eens geacht wordt dat password geregeld te veranderen. Dat is onvriendelijk én onveilig."

Met je mobiel kan dat anders. "Bijvoorbeeld door gebruik te maken van je vingerafdruk, of door een irisscan. Daarom investeren we ook veel in oplossingen voor de mobiele telefoon. De ene helft van de mensen die we aannemen werkt aan development, de andere helft in het verkopen van onze diensten."

Rekeningrijden

Van Glabbeek ziet op termijn veel veranderen door toepassingen rond de mobiele telefoon. "Digitaal stemmen, bijvoorbeeld. Maar ook rekeningrijden zie ik nog wel terugkeren. Toen dat geprobeerd werd moest er in elke auto een duur kastje worden ingebouwd. Nu heeft iedereen een mobiele telefoon bij zich die zijn locatie doorgeeft. Maar ook betalingen veranderen. Het eind van pasjes komt in zicht", verwijst hij naar de chiptechnologie in de telefoon. "Met de telefoon kun je op een laagdrempelige manier betalen."

Als het gaat om vriendelijkheid, doelt hij ook op klantvriendelijkheid. "We sturen nu al een geautomatiseerd berichtje namens de bezorger van Wehkamp een uur voordat hij op de stoep staat met een koelkast of tv die je hebt besteld." Dat heeft een voordeel voor de klant, dan hoeft hij niet meer de hele dag thuis te zitten wachten. "Maar ook voor Wehkamp. Een koelkast bezorg je niet even bij de buurman en opnieuw aanbieden kost veel geld."

CM verwacht dat de dienstverlening van het bedrijf zich gaat concentreren rond de combinatie van betalen en communiceren. "Vandaar dat we ook blij zijn dat we in ons nieuwe contract als hoofdsponsor van NAC daar afspraken over gemaakt hebben. Nu al verzorgen we de incasso's van de seizoenskaarten. Dat scheelt NAC veel geld, doordat we bij een mislukte incasso automatisch een berichtje sturen met een linkje naar ideal. Voorheen moest een medewerker dan een brief gaan sturen."

Seizoenkaart voor buurman

Een van de ideeën die CM heeft voor NAC gaat over seizoenkaarthouders die een keertje niet gaan. "Nu blijft die plek vaak leeg. Waarom zou je je buurman niet via NAC een sms'je sturen dat hij je je plek kan gebruiken voor die keer? Op die manier willen we beschikbare data koppelen."

Dat levert NAC voordeel op, zoals het opslaan en automatisch analyseren van data ook CM al voordeel opleverde in het verleden. "Uit zo'n data-analyse bleek dat we op even dagen meer verdienden dan op oneven dagen. Als mens wil je dat dan begrijpen. Wat bleek? Van de twee personen die orders verwerkten, boekte er een het net even anders dan de ander. Daar kom je zelf niet achter."