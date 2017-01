Glimlach van Breda wil feestje Tranen opvolgen

Maar niet treur niet, want de 'Glimlach van Breda' gloort aan de horizon. Want evenementenorganisator Freek Haverman dacht namelijk precies hetzelfde. "Een seconde. En daarna dacht ik, dan moeten we het zelf maar gaan doen. Want zo’n leuk en gezellig feestje met volksmuziek, dat moet er in Breda zijn."

Haverman schoot meteen in de organisatiestand, belde wat rond en bedacht een naam: de Glimlach van Breda. "De laatste zaterdag van augustus moet een soort zomercarnaval zijn, maar dan niet verkleed. Waar we het gaan doen, dat weten we nog niet, maar ik proef veel enthousiasme. We gaan nu op zoek en de komende maanden gaan we hard aan de slag om te kijken wat er waar mogelijk is."

De organisatie van de Tranen van Van Cooth gaf dinsdag aan dat het festival 'uit zijn jasje was gegroeid'. Daaruit kwam de keuze om zich dit jaar op de koren te richten. De ondernemers rond het plein hebben inmiddels ook de handschoen opgepakt voor een evenement op de laatste zaterdag van augustus. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, wel dat het een ‘culinair sausje’ krijgt.