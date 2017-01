'Burgemeester moet harder optreden als crime fighter'

Op die manier zou volgens Lemaire het vertrouwen van de Bredanaar in de overheid groter kunnen worden en Breda leefbaarder en veiliger.

Open brief

Geachte burgemeester Depla,

Tijdens uw nieuwjaarstoespraak sprak u over verbinding. Ook als het gaat om de rol van de samenleving ten aanzien van veiligheid. Ik moest daarbij denken aan een andere uitspraak van u:

Crime fighter. Zo noemde u uzelf tijdens de raadsvergadering van 17 november van vorig jaar. En in die combinatie loopt iets spaak. Iets waar u mogelijk iets aan wilt en kunt doen.

Als we de Veiligheidsmonitor en de AD-misdaadmeter er op na slaan, dan zien we dat het aantal bedreigingen en geweldplegingen in Breda sterk toeneemt. Er is meer overlast door hangjongeren. De drugscriminaliteit is onverminderd hoog. Extra punt van zorg: veel criminaliteit blijft onzichtbaar. Afgelopen vrijdag berichtte dagblad Trouw op basis van een notitie van het Openbaar Ministerie dat door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en de mindere bereidheid om aangifte te doen bij burgers en bedrijven, de cijfers niet de werkelijke omvang weergeven.

Een verlies van vertrouwen onder onze inwoners in de politie speelt hierin een cruciale rol. Mensen doen een melding van overlast en (mogelijke) criminaliteit, en vervolgens reageert de politie – in hun ogen – nauwelijks. Gevolg: mensen doen geen meldingen meer, en zonder meldingen kan de politie niet ingrijpen.

Een voorbeeld maakt dit wellicht duidelijker. Een Bredase taxichauffeur heeft mij mee op sleeptouw genomen. Aan de Haven hielden agenten vanuit een politiebusje het uitgaanspubliek in de gaten. Tegelijkertijd hield een drugscrimineel, een paar meter verderop op de parkeerplaats aan de Middellaan, zijn kofferbak open. Bijna onder het oog van de politie deed hij zijn "handel". Eenzelfde tafereel voltrok zich diezelfde avond op de hoek van de Karnemelkstraat en de Waterstraat. "Soms worden er zo ook wapens verhandeld", vertelde de taxichauffeur mij.

"We kunnen niet zomaar iemand in z'n onderbroek zetten", zei een agent toen ik vroeg waarom er niet werd ingegrepen. Er moeten eerst meerdere meldingen zijn, en die moeten ook nog "op de persoon gericht" zijn. Dat betekent dat meerdere getuigen, onafhankelijk van elkaar, specifiek iemand moeten aanwijzen als bijvoorbeeld drugsdealer. Bovendien is de politie tegenwoordig extra voorzichtig omdat agenten bang zijn te worden beticht van etnisch profileren.

"We moeten iets concreets hebben om verder te gaan in onze bevoegdheden", koppelde een woordvoerder van de politie mij terug. "De taxichauffeurs die zoiets zien, moeten de kentekens aan ons doorbellen." Maar de chauffeurs hebben daar niet zoveel zin in: "Dat hebben we jarenlang gedaan ten aanzien van snorders [illegale taxi's] maar dat heeft ook nergens toe geleid."

Ook onze inwoners hebben het gevoel dat de politie weinig met meldingen doet. "Het heeft toch geen zin" en "ik heb al zo vaak gebeld maar de politie doet toch niks" zijn de reacties van mensen in een buurt waar overlast is van hangjongeren. Daarnaast voelen mensen zich geïntimideerd, mensen zijn bang voor represailles. Stel dat zo'n crimineel er achter komt dat je iets aan de politie hebt verteld?

"We weten je te vinden", had een groepje jonge mannen tegen een bejaarde inwoner gezegd. Ze waren zijn tuin ingelopen en waren om hem heen gaan staan. Dit omdat de politie bij de mannen was langs geweest en vragen had gesteld over overlast. Wat denkt u, burgemeester, zal deze man ooit nog een keer de politie bellen?

Burgemeester, u spreekt over verbinden ten behoeve van crime fighting. Dat vraagt wel om vertrouwen van onze inwoners in ons handhavingsapparaat. Is het niet mogelijk dat de politie harder optreedt, duidelijker laat zien waar de grenzen in Breda liggen? Zou dat niet helpen om het vertrouwen van Bredanaars te herwinnen?

Zou u willen laten zien dat het klaar is met de criminaliteit en de overlast? Daarbij misschien de uiterste grenzen opzoeken van wat daarbij kan en mag? Waarbij u de politie alle ruggensteun geeft, en wij vanuit de gemeenteraad u alle ruggensteun geven? Zodat niet onze inwoners, maar criminelen en overlastgevers bang worden?

Dát kan het vertrouwen van mensen herstellen, dat kan het gevoel van veiligheid weer vergroten, dat kan de stroom aan meldingen weer op gang brengen. Dát geeft de verbinding die nodig is voor effectieve crime fighting om Breda leefbaarder en veiliger te maken.

Basile Lemaire

Fractievoorzitter Volkspartij Breda