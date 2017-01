Nieuw evenement met 'culinair sausje' op Van Coothplein

Dat geeft Jacco Heijkoop, voorzitter van Winkeliersvereniging Van Coothplein aan in reactie op het bericht dat de Tranen van Van Cooth zich gaat richten op louter optredens van koren.

Het nieuwe evenement rond het plein krijgt 'een culinair sausje'. "De laatste zaterdag van augustus is er zeker wat te doen op het Van Coothplein", geeft Heijkoop aan. Het evenement ligt in het verlengde van het Bonjour Festival, zoals dat enkele jaren geleden werd gehouden in het gebied. "Maar dan niet met alleen foodtrucks, we gaan het een stuk breder trekken. Het wordt een ontmoetingsevenement aan het eind van de vakantie."

Volgens Heijkoop hebben bestuur van De Tranen en de horeca de afgelopen jaren goed samengewerkt. "Alle respect voor wat zij hebben neergezet in die jaren en de manier waarop het zo groot is geworden." In het persbericht van de organisatie wordt verwezen naar de veranderde situatie op het Van Coothplein, waar inmiddels meer zo’n tien horecazaken zijn geland.

Het nieuwe evenement, waarbij Heijkoop ook de ondernemers van Oranje Zuid wil betrekken, biedt wel ruimte aan koren. "Uiteraard."