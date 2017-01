James Horsfield vijfde Cityspeler bij NAC

De verdediger/middenvelder wordt de komende maanden gehuurd van Manchester City en is de vijfde huurling uit Manchester.

Horsfield was tijdens het trainingskamp in de winterstop in Bosschenhoofd op proef. "Daar maakte hij een goede indruk op de trainingsstaf", aldus NAC.

Horsfield speelde al sinds zijn elfde levensjaar in de jeugdopleiding van Manchester City. Hij staat daar volgens NAC bekend om zijn sterke passing en zijn natuurlijke leiderschap. Zo was de jongeling tijdens zijn jeugdcarrière aanvoerder van de O16 en O18 van The Citizens. James zat al enkele malen bij de eerste selectie van Manchester City, maar moet zijn debuut nog maken. In 2015 werd hij kortstondig verhuurd aan Doncaster Rovers.