D66 wil woningbouw op terrein Moleneind West

D66 doet de suggestie in een set vragen aan het college. Briefschrijver Frank Toeset wijst namens D66 op de ontwikkeling van de Claudius Prinsenlaan aan de zuid-west zijde als een zorg- en onderwijsas. "Dat gaat prima samen met de kantoren, hotel- en sportvoorzieningen aan de overzijde en richting centrum. Je kunt je wel afvragen of het op de langere termijn een geschikte locatie is voor automobielbedrijven."

Toeset constateert een gezonde groet van Rithmeesterpark en IABC. "Langs de A27 is Minervum goed op orde, met nog een paar lege plekken." Volgens Toeset ontbreekt het aan een visie als het gaat om enkele bedrijventerreinen in Breda Oost.

Onlangs is in de raad de BIZ Breda Oost vastgesteld. "Het is een samenwerking tussen de gemeente Breda en ondernemers en ondernemersverenigingen om gezamenlijk de bedrijventerreinen te onderhouden."

In de brief geeft hij aan dat D66 een voorstander is van deze samenwerking. "Maar we denken dat er meer te bereiken valt. Het zou mooi zijn als bedrijventerrein Moleneind West, dat inmiddels wat ongelukkig ligt in een woonwijk met groeipotentieel, zou opgaan in het nabijgelegen Moleneind Oost. Aan de Takkenbijster en omgeving is immers ruimte over. En misschien zijn er voor enkele bedrijven op Moleneind West andere locaties in Breda veel aantrekkelijker."

Het D66-raadslid verzoekt het college samen met de bedrijven te onderzoeken wat er mogelijk is rond Moleneind West.