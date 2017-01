CM doorbreekt Chinese firewall voor sms'jes

"We hebben een eigen server in Shanghai die in verbinding staat met onze server in Hong Kong", vertelt een trotse CEO Jeroen van Glabbeek. Daarmee maakt CM als eerste bedrijf ter deze communicatie mogelijk.

CM opende onlangs een kantoor in Shenzhen, met onder meer een in Nederland opgeleide Chinese werknemer. Het Bredase bedrijf besloot de stap te wagen vanwege de potentie van de Chinese markt, al erkent Van Glabbeek de risico's. "Je weet dat je gehackt gaat worden, daarom hebben we ook interne firewalls gemaakt die onze gegevens in de rest van de wereld afschermen."

Van Glabbeek benadrukt dat de verschillende takken van CM daarom ook in verschillende bedrijven zijn ondergebracht. CM Payments, waarmee het bedrijf betalingen regelt tussen bedrijven, en CM Telecom, zijn op die manier ook servertechnisch van elkaar gescheiden. "Al is dat ook sowieso vanwege de regelgeving nodig. De bewaartermijn voor data over betalingen en sms'jes is geheel verschillend. De wetgeving zelfs soms conflicterend."