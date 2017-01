Indoorspeeltuinen pleiten voor keurmerk

De veligheid zit bij hun goed, geven ze aan. De Bredase indoorspeeltuinen zouden graag een keurmerk hebben, waardoor duidelijk is welke gelegenheid veilig is.

"Een sterrensysteem lijkt mij wel wat. Op die manier kan de klant zelf zien hoeveel sterren de speeltuin krijgt", zegt Pascal de Pon van Monkey Town. "Ik zou graag een keurmerk zien, dat iedere speeltuin dan jaarlijks gecontroleerd wordt. Is het dan goed, dan mag je het keurmerk behouden. De speeltuinen die het goed doen, worden dan beloond", aldus Liesbeth Boersma, eigenaar van Joepie.

De Bredase kinderspeelpaleizen reageren daarmee op het nieuws dat in veel indoorspeeltuinen volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de veiligheid niet op orde zou zijn. In totaal zijn er 37 van de 150 speeltuinen onderzocht. Daar bleek veel mis te zijn. De NVWA heeft het toezicht op indoorspeelparadijzen aangescherpt na een aantal ernstige incidenten.

Pascal de Pon vertelt dat er driemaandelijks een controle door een extern bedrijf plaatsvindt. "Wij doen die controle omdat er normaal misschien iets over het hoofd wordt gezien. Als ik zie dat er bij een andere vestiging van Monkey Town iets mis is, laat ik bij mijn eigen controle daar extra op controleren."

Liesbeth Boersma, eigenaar van Joepie Breda, vertelt dat ze wekelijks een inspectie houdt. "We controleren dan alles van binnen en buiten. Soms komen er kinderen naar ons toe die vertellen over een los touwtje of een gaatje, ook dan lopen we altijd mee om het te controleren. Alles houden we bij in ons logboek."

Zo'n logboek bijhouden is heel belangrijk. "Als klanten komen, mogen die best mijn logboek lezen", vertellen beide ondernemers. "Bij een controle van de NVWA word je gelijk onder toezicht gezet als je een schroefje mist of te veel ballen in je ballenbak hebt", zegt De Pon. Hier voegt Boersma aan toe: "Zelfs als je de papieren niet op orde hebt. Het is zonde dat ze in het onderzoek niet zeggen wat er precies mis is."

Zowel Monkey Town, als Joepie heeft de inspectie al in geen jaren gezien. "Ik kan me niet eens meer herinneren in wanneer in de afgelopen zeventien jaar de inspectie is geweest", vertelt Liesbeth Boersma. Pascal de Pon vertelt dat in de afgelopen twaalf jaar zo’n drie keer inspectie is geweest bij vestigingen van Monkey Town.

"Kom maar op, wij hebben alles keurig op orde", zegt Boersma. Waaraan De Pon toevoegt: "Ik ben nergens bang voor."