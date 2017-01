Vreven tevreden over eerste competitiewedstrijd als coach

Het was koud in Utrecht, maar toch zaten er een kleine 1600 man op de tribune. Dat zijn er meer dan de gebruikelijke 1000, laat een woordvoerder van FC Utrecht weten. Speciaal voor 'De Indiaan' Stijn Vreven trokken er meer supporters naar het stadion dan normaal. "Dat is wel heel bijzonder", vindt de coach. "Ik heb hier een mooie tijd gehad en heb nog steeds een warm gevoel bij de club."

Zijn ploeg won gemakkelijk met 0-2. "Ik ben ook zeer tevreden over het feit dat we de nul hebben gehouden", vervolgt de Belg zijn verhaal. "Vorm heb je nooit in de hand, maar ik heb een goede attitude van mijn spelers gezien en daar ben ik tevreden over." Het is iets waar Vreven op hamert. Bij zijn aanstelling zei de trainer al dat 'iedereen zo slecht mag spelen als hij wil, maar inzet moet altijd getoond worden'.

"Passie is voor mij cruciaal voor mij. Tijdens wedstrijden, maar ook in de training", vertelt Vreven. "Ik heb nu twee wedstrijden met dezelfde spelers gespeeld, maar niemand is zomaar een basisspeler bij mij. Je moet je week in, week uit bewijzen en strijden voor je plek." Verder vindt hij dat het goed stond vandaag. "We hebben bepaalde afspraken gemaakt en mijn spelers hielden zich daar aan. Ik wil dat ze dat blijven doen."

Vrijdag neemt NAC het in Breda op tegen Achilles'29. "Er is maar één ding dat telt vrijdag en dat is winnen. Het is belangrijk dat we nu een reeks neer gaan zetten."