NAC wint eerste wedstrijd onder Vreven

NAC staat door de overwinning op de vijfde plaats.​

NAC had in Utrecht maar vijf minuten nodig om op voorsprong te komen. Na een goede actie in de zestien speelde Cyriel Dessers de bal breed op Arno Verschueren. Die haalde hard uit en schoot de 0-1 binnen. Keeper Jorn Brondeel was drie minuten later goud waard voor zijn team toen hij een strafschop wist te stoppen.

Zijn concullega in het doel van Jong Utrecht was even later ook goud waard voor NAC. Thijmen Nijhuis liet een schot van NAC-aanvoerder Robbie Haemhouts door zijn vingers glippen en zag de bal over de lijn rollen: 0-2. Utrecht liet zich vervolgens wat inzakken en de Bredanaars vonden dat prima. Ongeschonden ging NAV de kleedkamer in.

De wedstrijd was na rust een stuk minder aantrekkelijk. Waar NAC in de eerste helft er een aantal keer goed uit kwam en kansen creëerde, waren de mogelijkheden aan het begin van de tweede helft op één hand te tellen. NAC wilde en Utrecht kon niet.

Pas na naarmate de wedstrijd vorderde kreeg NAC wat kleine kansjes. Jong Utrecht leek zich gewonnen te geven en NAC koos de aanval. Verder dan wat schoten uit de tweede lijn en een mislukte hakbal van Dessers kwamen de mannen van Stijn Vreven ook niet.

Conclusie? Een prima eerste competitiewedstrijd onder de nieuwe coach Vreven. Op een koude maandagavond in een leeg vrijwel leeg stadion is en sfeerloos debut, maar wat telt zijn de drie punten. Vrijdag speelt NAC tegen de nummer laatst Achilles '29. De club uit Groesbeek heeft vijf punten tot nu toe.