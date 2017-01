EU-subsidie voor internationale samenwerking Avans

Daarvoor hebben de instellingen een subsidie ontvangen van ruim € 800.000 uit het hogeronderwijsprogramma van de Europese Unie.​

Het internationale project startte eind vorig jaar met een eerste ontmoeting in Zuid-Afrika en loopt tot en met september 2019. De hogeronderwijsinstellingen richten zich op drie pijlers: het Patient Partner Programme, het Health and Lifestyle Programme en het Care for the Caregiver Programme. Binnen de drie pijlers wordt gekeken naar de positie van de patiënt, een actieve leefstijl bij jongeren en het verder opleiden en multidisciplinair professionaliseren van zorgprofessionals op het gebied van screening en re-integratie van ziekenhuispatiënten in de eigen woonsituatie. In alle programma's is het plan om onderwijsmodules te ontwikkelen voor toekomstige en bestaande professionals.

Het Caring Society 3.0-consortium dat voor dit project is opgericht bestaat uit 6 partners. Naast de Nederlandse hogeschool zijn dat de Finse Lahti University of Applied Sciences, de Belgische Karel de Grote Hogeschool en 3 universiteiten uit Zuid-Afrika: University of Cape Town, University of the Western Cape en Cape Peninsula University of Technology.

Vanuit Avans nemen de Academie voor Gezondheidszorg, de Academie voor Sociale Studies 's-Hertogenbosch en het lectoraat Leven Lang in Beweging van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 deel aan het meerjarige project dat plaatsvindt in Zuid-Afrika. Het is de bedoeling om samen op te trekken met de drie universiteiten uit dat land om de zorgsector aldaar door kennisuitwisseling te verbeteren.