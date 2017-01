GroenLinks, D66 en CDA willen herroep sloopvergunning Backer&Rueb

Volgens de vragenstellers is de reden waarom de sloopvergunning is afgegeven niet meer van toepassing. Daarom willen de drie fracties weten of herroepen van de sloopvergunning mogelijk is en of het college dat ook van plan is.

Daarnaast constateren de fracties dat er in de wijk volop ideeën zijn voor het gebied. "Van het inrichten van Groene Zones, het terugbrengen van het speelhuisje en het creëren van een Markthal tot het bouwen van het Turfschip."

Onder leiding van Blast werd daarover een brainstorm gehouden. Volgens de raadsleden laat de gemeente daar kansen liggen en zou er aangestuurd moeten worden op co-creatie. "Er zou een visie komen, maar hoe het participatietraject verder in elkaar zat was niet bekend. Dit terwijl er juist zoveel energie in de zaal zat en terwijl er zoveel mensen begaan waren met de toekomstige invulling van dit gebied."

Doelstelling zou moeten zijn dat cultuurhistorische gebouwen, zoals de Backer-en-Ruebhallen (Speelhuislaan 173-175) voor Breda worden behouden. "In de structuurvisie zijn de gebouwen opgenomen in de Erfgoedkaart en worden als waardevol aangemerkt." Momenteel wordt er onderhandeld over de verkoop van het terrein en de daarop gevestigde gebouwen. "De eerder afgegeven sloopvergunning voor de overgebleven hallen wordt gezien als een bedreiging", geven de fracties aan.