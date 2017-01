Guido Weijers weet de weg naar geluk

Hij verpakt dat in de Masterclass Geluk, waarmee hij theaters aandoet. "Voor het verhaal was het goed geweest, maar ik kom niet net uit een diepe depressie."

Gelukkig maar. Weijers (39) heeft er net een sabbatical van ongeveer 1,5 jaar op zitten. "Het gaat met mij eigenlijk heel goed. Ik ben altijd gelukkig geweest." Dat hij ondanks het gebrek aan een depressie toch op zoek is gegaan naar geluk, is eigenlijk toeval. Hij werd gevraagd voor een TEDxTalk. "En toen dacht ik, dan moet het wel ergens over gaan. Het is in het Engels en de hele wereld kan meeluisteren."

Lengte voetbalwedstrijd

Het eerste verhaaltje over geluk leidde tot een masterclass van twee keer 45 minuten. "De lengte van een voetbalwedstrijd, dat vind ik wel prettig." Daar ging wel wat aan vooraf. De zoektocht past bij zijn karakter. "In het theater praat ik veel, in het dagelijks leven observeer ik vooral. Menselijk gedrag vind ik waanzinnig interessant."

Guido vindt zijn geluk zelf. Hij verdiepte zich in onderzoeken naar geluk, maar ook in psychologie en neurowetenschap. Een personal coach die hem op weg helpt naar geluk? "Dat vind ik niks. Veel gebakken lucht. Dan zit je de hele dag in de ratrace en dan moet je 's avonds in een uur op zoek naar geluk. Je kunt ook zelf de rust nemen."

Makkelijk praten als je als vanzelf gelukkig bent. Want daarvoor heb je wat geluk nodig, is hem duidelijk geworden. "Een deel van je geluk zit in je genen. Niet iedereen heeft evenveel van dat stofje in zich." Aan de andere kant. "Voor geluk geldt de 50-40-10-regel. Zo'n vijftig procent kun je beïnvloeden door je eigen gedrag, door wat aardiger te zijn voor anderen en je hele mindset, door wat minder verkrampt te zijn, ongeveer veertig procent is genetisch bepaald."

Luxe

Dat mensen geluk zoeken en vinden dat ze gelukkig moeten zijn, is ook luxe. "Als je op een bootje drijft tussen Afrika en Europa ben je echt niet bezig met reinigen van je chakra's. Wij hebben er wel de tijd en ruimte voor."

Het componeren van een verhaal is de voormalig NHTV-student wel gewend in de vijftien jaar dat hij op de planken staat. "Ik gebruik ook wat filmpjes, geef voorbeelden, maak het persoonlijk." Want de boodschap moet wel overkomen.

In de leraarmodus. "Het geluk komt volgens Aristoteles uit drie zaken. Korte termijn-bevrediging, zoals een koekje, maar ook - dat klinkt kneuterig - deugdzaam leven en een zinvol leven. Bij mij zitten ze alledrie in mijn werk. Ik trek mensen weg uit hun dagelijkse sleur, ik doel veel leuke kleine dingen die voor korte geluksmomentjes zorgen." Hij illustreert het meteen. "Ik denk dat ik dadelijk een warme chocolademelk neem." Met slagroom? "Nee, want je moet ook op je gezondheid letten. Ook dat draagt bij aan je geluk."

Vriendschappen

Geluk zit hem ook in vriendschappen. "Ga je in op de vraag van je baas om over te werken of besluit je nee te zeggen en ga je toch naar dat etentje met vrienden." Zijn werk trekt in de drukke periodes een wissel op zijn sociale leven, maar zijn vriendenkring lijdt daar niet onder. "Ik heb onlangs een rijtje opgeschreven van vrienden die mij dierbaar zijn. Die groep is de laatste vijftien jaar niet veel veranderd. Soms komt er een bij, soms gaat er een weg."

Als bekende Nederlander heeft hij geen moeite nieuwe vrienden te maken. "Ik heb de laatste jaren best wel wat vrouwen ontmoet, maar ik ben er weinig tegengekomen die voor status om me heen hingen. Anders heb ik dat ook snel door. Als ze binnen vijf minuten vragen wat voor auto je rijdt, bijvoorbeeld." Bovendien, zegt hij. Weijers de cabaretier is niet Weijers in huis. "Op het podium loop ik te stuiteren, thuis ben ik een rustige jongen."

De masterclass, waarmee hij overigens niet in het Chassé staat - 'daar speel ik mijn oudejaarsconference', is geen conference. "Ik vertel de gedachte achter mijn onderzoek erbij, laat filmpjes zien, maar de feiten zijn de basis. Je kunt niet een onderdeel weglaten omdat het niet leuk is. Trouwen, kinderen krijgen, gezondheid, het draagt bij aan geluk. Dan kan ik niet het onderwerp kinderen weglaten omdat ik die zelf niet heb."

Geluksgevoel

Het is niet om te lachen, maar dat wil niet zeggen dat er niet gelachen wordt. "Het is geen cabaret, maar ik blijf entertainer." Weijers weet een ding zeker. "Het publiek gaat met een grote geluksgevoel weg, dan dat ze hadden bij aanvang. Dat weten we omdat we dat aan het begin en het eind meten." Overigens is geluk niet gewoon. "Het is ook normaal dat je ongelukkig bent. Wees af en toe maar ongelukkig. Mensen die zeggen hun geluksniveau een tien te geven, geloof ik niet. Wat als daar een orgasme overheen komt? Mijn ambitie is een 9 plus. Altijd ruimte laten voor dromen en verbeteringen."

Schrijven en schaven aan de masterclass heeft de cabaretier inmiddels ook veranderd. "Mensen die spontaan een praatje maken met vreemde mensen zijn gelukkiger, is gebleken uit onderzoek. Of andersom, dat weet je niet. Er is een causaal verband. Ik betrap mezelf erop dat ik dat dus nu ook vaker doe. Een cassière een complimentje geven dat ze iemand voor me goed heeft geholpen. Dat is een klein dingetje, dat veel doet."