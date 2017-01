350 NAC-supporters mee naar Utrecht voor debuut Vreven

Om acht uur begint NAC aan de tweede seizoenshelft in de Galgenwaard tegen Jong FC Utrecht, waarin het onder leiding van oud-Utrecht-speler Vreven gaat proberen zich minimaal te plaatsen voor de play-offs.

"De naam Utrecht blijft voor mij iets speciaals, omdat ik daar vier jaar heb gezeten als speler en de grootste sportieve successen als speler heb behaald", vertelt de Belg tegen NAC.nl.

De terugkeer heeft een bijzonder tintje, maar niet meer dan dat. "Voor de rest is het gewoon een wedstrijd waarvan ik als coach vind dat we drie punten moeten halen. Enerzijds is het speciaal, anderzijds is het een wedstrijd zoals alle andere waar drie punten te halen zijn en waarin we er alles aan moeten doen om drie punten te pakken."

Daarmee zou NAC goede zaken doen. De rest van de competitie werkte afgelopen vrijdag al de eerste ronde na de winterstop af. Als NAC wint springt het van de negende naar de vijfde plaats. Met dan 34 punten is het gat met nummers twee en drie Jong Ajax en MVV nog maar zes punten. Aanstaande vrijdag wacht de ontmoeting thuis met Achilles.