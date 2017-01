WhatsAppen met de gemeente Breda blijkt schot in de roos

Na het toevoegen van 06-46662666 aan de contactpersonen van mijn telefoon, stel ik een vraag over mijn kerstboom. 'Kan ik die nog aan de straat zetten?'

Na drie kwartier wachten komt er een - overigens prima - antwoord. "Hoi Wijnand, we hebben helaas geen inzicht in waar de wagens precies rijden. Je kunt het nog proberen natuurlijk. Er rijdt een aparte wagen rond om de kerstbomen op te halen tot 17.00 uur. Mocht je boom er vanavond nog liggen dan kun je na het weekend contact opnemen en regelen we het op een andere manier! Groetjes Coline."

Ook de vraag die ik stelde tijdens de wachtperiode wordt beantwoord: 'P.S. Inderdaad druk gelijk de eerste dag WhatsApp.' Helemaal de eerste dag was het niet, afgelopen week, legt de woordvoerder uit. "We zijn medio december 'live' gegaan met WhatsApp met een bericht op Instagram. Dit leverde niet veel appjes op: gemiddeld 10 tot 15 per dag." Na het bericht op Facebook ging het hard. Donderdag 49 en vrijdag meer dan 100.

WhatsApp is voor Breda een toevoeging op de kanalen die al via telefoon, Facebook, Twitter en Instagram liepen. "De vragen die binnenkomen zijn erg divers", vertelt de woordvoerder. "Veel meldingen openbare ruimte, vragen over producten als paspoort, vragen over kerstbomen, vragen over de wijk en over projecten."

Terug naar mijn app-conversatie. Zelfs mijn bedankje en wens voor een goed weekend wordt beantwoord - weer een half uur later. "Voor jou ook een heel goed weekend, groetjes Denise."

Dat er tussen vraag en antwoord veel tijd zit? "We hebben voor onze socials nog geen reactietermijn afgesproken. Natuurlijk streven we naar snelle afhandeling van alle vragen die binnenkomen. Dat geldt zeker voor WhatsApp. Ondanks de drukte is het ons vandaag gelukt om iedereen binnen een uur antwoord te sturen", geeft de woordvoerder aan over afgelopen vrijdag.

De vragen van bewoners worden beantwoord door het klantencontactcentrum van de gemeente. Antwoorden op appjes komen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur.