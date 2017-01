NHTV-studenten vinden het 'tijd voor 'n bakske'

Marsha Paans, Margo van Baaijen, Eva Backx, Britt Gommans en Cynthia Brouwer kregen de opdracht een plan bedenken om de hospitality in Breda op de kaart te zetten.

"We zijn begonnen met verschillende Bredanaars en studenten te vragen naar waar Breda voor staat. Als reacties kregen we vooral gastvrijheid, gezelligheid en het warme gevoel", vertelt Marsha Paans. "We wilden iets creëren waarin dat naar voren komt. Koffie drinken geeft een warm gevoel vanbinnen in deze dagen en delen geeft dat ook. Bakske is daarbij natuurlijk een typisch Brabants woord."

In 2014 werd in Breda al 'uitgestelde koffie' geprobeerd. Daarbij kon iedereen die bij de deelnemende cafés wat dronk, daar een 'uitgestelde koffie' bij kopen. Deze ging dan naar iemand die krap bij kas zit. "Ons idee is anders omdat dat de ‘uitgestelde koffie’ schaamte oproept. Die mensen vinden het moeilijk om bij die cafés om een koffie te vragen, omdat je dan meteen als arm bestempeld wordt."

"Wij werken met vouchers. Ieder deelnemende horecagelegenheid kan die vouchers geven aan het goede doel dat zij kiezen, bijvoorbeeld de voedselbank. Degene die de voucher krijgt, hoeft zich dan niet te schamen om te vragen naar zo’n koffie. Er is dan niet meteen een stempel dat diegene arm is."

Zaterdag testen de studenten het concept bij Inspire Coffee Company. Tussen 10.00 en 13.00 uur bieden zij de speciale koffie aan, die een euro extra kost. Het aantal 'gevertjes' op deze dag meet het effect van het concept 'Tijd voor een bakske'.

"Wij hopen dat ons concept echt doorgezet wordt", zegt de bedenker. "Het is een realistisch plan. Wij hopen dat de hospitality docent en onze opdrachtgever doorzetten."

Het idee heeft van burgemeester Depla de 'Goosebump Award' gekregen, oftewel het is het meest uitblinkende idee. "Het kwam heel onverwachts, maar het is natuurlijk super leuk. Dit is het allerlaatste project voor ons, dus dan ga je wel met een goed gevoel van school af."