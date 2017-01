Bewoners Molukse wijk 'keren terug' naar hun nieuwe huis

"Daarmee keren ze terug naar hun oude straten: Schokland en de Terschellingstraat. Het was een intensieve samenwerking om hun huis zo te ontwerpen en te bouwen zoals ze het wilden. Met de sociale huurprijs als voorwaarde", vertelt een woordvoerder van WonenBreburg. Daarnaast komen er deze maand nog bijna 30 nieuwe huurders in de wijk: een aantal in de eengezinswoningen, de rest in het nieuwe apppartementencomplex.

De wijk ondergaat al sinds bijna tien jaar een complete metamorfose. Naast de Molukse bewoners moesten in 2007/2008 ook 142 andere huishoudens verhuizen vanwege de sloop van de zwaar verouderde huizen en de nieuwbouwplannen. "Zij hebben ook allemaal het aanbod gehad om terug te keren naar de wijk", vertelt ze. Drie van hen maken daar nu gebruik van. "Enkele anderen, die vooraf ook hadden aangegeven te willen terugkeren, zag daar eerder al vanaf. Bijvoorbeeld omdat ze prima wonen waar ze zitten."

In de wijk werden in 2015 en 2016 al volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 45 gebouwde woningen opgeleverd, evenals 14 koopwoningen in 2015. "De gemeente gaat dit jaar ook het groen in het park aanleggen."

De woningen in de wijk waar 23 Molukse gezinnen tijdelijk hebben gewoond, komen eind februari op Klik voor Wonen. "Dat zijn allemaal sociale huurwoningen met een tuin, die worden toegewezen volgens de systematiek van passend toewijzen en op basis van de langste inschrijfduur van de geïnteresseerden. Dat betekent dat gekeken wordt of toekomstige huurders niet teveel of te weinig verdienen."

Het is voor het eerst sinds jaren dat een dergelijk aantal woningen gelijktijdig in het huuraanbod wordt opgenomen. "We hebben de laatste jaren vooral veel appartementen opgeleverd, bijvoorbeeld aan het Dr. Struyckenplein."