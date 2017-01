RTL Nieuws hackt LinkedIn wethouder Van Lunteren

Van Lunteren werd in de loop van de middag op de hoogte gesteld. "Dit is een wake-up call als het gaat om het aanpassen van je wachtwoorden", geeft de wethouder aan. "Je weet dat je dat regelmatig moet doen, maar blijkbaar heb ik dat van LinkedIn niet gedaan."

In de Tweede Kamer is naar aanleiding van de hacks van RTL een commissie in het leven geroepen. In Breda is dat niet gebeurd, geeft Van Lunteren aan. "We zullen het er best nog eens over hebben in het college, maar dit zijn privé-dingen. Dat moet je zelf doen. Twitter en Facebook heb ik geregeld aangepast, LinkedIn blijkbaar niet."

Een woordvoerder geeft aan dat bij de gemeente Breda een project draait over informatieveiligheid 'waar bewustwording onder medewerkers onderdeel van is'. "Daarin komt onder andere bewustwording van onveiligheid openbare wifinetwerken aan de orde."