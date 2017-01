Profcontract Brusselers en komst Cityspeler García bij NAC

Breda

Hennepplantages in Prinsenbeek en Breda geruimd

De politie heeft dinsdag in Prinsenbeek en Breda in totaal drie hennepplantages opgerold. In een pand aan de Meester Bierensweg in Prinsenbeek werden 293 moederplanten en 338 stekken aangetroffen. Er is één verdachte aangehouden.