Politie achtervolgt Roemeense 'pechchauffeurs'

De politie zoekt getuigen van de achtervolging. Die speelde zich woensdag tussen 16.20 uur en 17.20 uur af tussen Breda en de Belgische grens over de A27, de A58 en de A16 in zuidelijke richting.

Een politieagent die vanaf zijn werkplek in Breda naar huis wilde rijden trof op de A27 een man die voor zijn auto sprong. Hij vermoedde dat de man hoorde bij de Volkswagen Passat met een Engels kenteken op de vluchtstrook. Hij herkende de werkwijze van Oost-Europese bendes die op deze manier auto's tot stoppen dwingen en dan om geld vragen voor een noodgeval.

De Passat stopte even later op de splitsing van de A27 met de A58 weer langs de weg. "De politieagent stopte er achter. Een van de inzittende sprak de agent aan die in burger was. Hij vroeg om hulp in verband met een probleem dat hij zou hebben." Toen de agent aangaf dat hij niet uit zou stappen maar wel via de telefoon hulp wilde laten komen reed de Volkswagen weer weg.

Daarna volgde een achtervolging op hoge snelheid richting België. Net over de grens moest de auto met motorproblemen naar de kant. Nederlandse en Belgische agenten hielden de twee Roemenen van 23 en 26 aan. Ze werden in België voor enkele zaken gezocht. De Nederlandse politie gaat een dossier opmaken tegen de bestuurder. "Om die reden worden getuigen gezocht van de hele rit en alles wat er gebeurd is."