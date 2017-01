Huizenprijzen Breda fors in de plus

De lage rentestand en de aantrekkende economie lijken de belangrijkste aanjagers van de toegenomen verkoop. De gemiddelde stijging in Breda ligt over een jaar gezien iets onder het landelijke gemiddelde van 8,9 procent. In Amsterdam lijkt de huizenmarkt weer volledig op hol geslagen. Daar steeg de prijs van een huis met net geen 23 procent.

Vooral vrijstaande woningen dopen het goed in Breda. De gemiddelde prijs steeg van 391-duizend euro in het laatste kwartaal van 2015 naar 450-duizend een jaar later. In stijging van 15,3 procent.

Het afgelopen kwartaal wisselden bijna 45.800 bestaande koopwoningen van eigenaar via een NVM-makelaar, 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting van de NVM om totaal 59.500 transacties.

Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af.

Halverwege het vierde kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) stonden er bij NVM-makelaars ruim 92.500 woningen (totale markt: 120.000) in aanbod: 28% minder dan een jaar geleden.

Door de toegenomen belangstelling staan huizen ook korter te koop. 82 dagen gemiddeld in het laatste kwartaal van 2015, 60 dagen in het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

In het laatste kwartaal van 2016 kregen 1084 woningen een nieuwe eigenaar.