Schaatsvereniging IJsvermaak staat op scherp

"Als het drie of vier nachten goed vriest, het overdag rond de -2 blijft en er geen sneeuw valt, dan kunnen wij open", vertelt voorzitter Henny Koenraads. "Het water ligt er, het draaiboek is klaar dus wij staan op scherp." BredaVandaag-weerman Nico Koevoets denkt dat schaatsen de tweede helft van komende week mogelijk is.

Wie baantjes wil trekken op de ijsbaan aan de Bouvignelaan, moet zich wel melden als lid. Want de eerste vijf dagen bij de ijsvereniging zijn altijd alleen voor leden. "Wij willen het beste ijs aan onze leden geven. Als het ijs na die vijf dagen nog steeds goed is, dan is de baan ook voor niet leden open."

7500 leden hopen dit jaar gebruik te kunnen maken van hun lidmaatschap. "We zijn al vier jaar niet meer open geweest. Je ziet dan wel dat het ledenaantal wat daalt, maar bij de echte schaatsliefhebbers ontstaat er na deze weersvoorspellingen al onrust. Ook zien we dat zodra de kans bestaat dat de baan open gaat, er weer een paar honderd leden bijkomen."

Het lidmaatschap voor de schaatsvereniging kost voordat de schaatsbaan open is €10 voor het hoofdlid van een gezin, elk ander lid kost €4. Zodra de schaatsbaan open is betaalt het hoofdlid €15, de volgenden €6. Voor kinderen tot vier jaar is het lidmaatschap altijd gratis.