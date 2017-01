Maas-Jacobs ziet unieke mogelijkheden oude bioscoop

Vermeulen en Maas zien volop mogelijkheden voor het 1600 vierkante meter grote pand, juist in de huidige indeling. "Een ruimte van twaalf meter hoog en zeshonderd vierkante meter groot, daar kun je in leisure van alles mee", geeft Vermeulen aan. "Bijvoorbeeld een trampolinehal of paintbal."

Naast deze voormalige grote zaal, telt het complex nog drie kleinere zalen. "Plus een kelder van 250 vierkante meter en een ruime entree", telt Vermeulen. Voor die entree hebben de twee wel ideeën. "De loketjes kunnen weg en dan kan er uit het gedeelte tussen het pand aan de Reigerstraat en de trap van de entree een ruim honderd vierkante meter groot deels overdekt terras komen. Daardoor komt er ontzettend veel licht in het pand."

Vermeulen noemt het pand 'een verborgen parel'. "Veel jonge ondernemers zijn verbaasd als ze de ruimte zien. Die zijn nooit in het pand geweest toen het een bioscoop was", refereert hij aan de lange tijd die het pand al leegstaat.

Sinds eind 2008 is eigenaar Minervum op zoek naar een nieuwe eigenaar. Een van de laatste plannen betrof - naast de House of DJ's - een combinatie van winkelen en wonen. Daarvoor moet veel aangepast worden, weet Vermeulen. In de plannen van Maas-Jacobs en Vermeulen wordt uitgegaan van de huidige indeling. Minder kostbaar en dus meer kans van slagen, stelt hij. "Daarnaast is de tijd veranderd. Mensen zoeken meer beleving in de binnenstad en gaan ook vaker uit eten."

Naast het deels overdekte terras ziet Vermeulen ook kans voor een eetgelegenheid. "Maar ook een stadsbrouwerij zien wij er graag komen."

Maas-Jacobs en Business 2 real Estate van Vermeulen hebben een optie op het pand tot halverwege dit jaar. Realisatie zou al in 2018 gereed kunnen zijn.