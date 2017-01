Versterking bestuur biedt hoop voor Wielerronde Ginneken

"Wij hebben de heugelijke mededeling dat er twee nieuwe leden zijn toegevoegd. Het nieuwe lid Jos Vrolijk gaat hier het voortouw in nemen", vertelt Mertens. "Samen met oud-bestuurslid Ruud van Dongen en ander nieuw lid Wim Simons gaat hij het benodigde budget proberen te halen."

31 maart neemt de organisatie een besluit over de editie van dit jaar. "We hebben nu in ieder geval genoeg bemanning. In maart bekijken we of het benodigde geld bij elkaar is, maar ik heb hier alle vertrouwen in."

Mocht het budget niet gehaald worden, kan het alsnog zo zijn dat de stekker uit de wielerwedstrijd getrokken wordt. In oktober luidde de organisatie van de wielerronde de noodklok. Zonder een nieuw bestuurslid sponsorzaken was het niet duidelijk of de ronde door ging.