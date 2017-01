GroenLinks ziet kansen voor samenwonen studenten en ouderen

GroenLinks ziet het samenwonen als een win-winsituatie, schrijft raadslid van GroenLinks Breda Marike de Nobel aan het college.

In Deventer betalen de studenten geen huur, in ruil daarvoor moeten de studenten meehelpen in het verzorgingstehuis. "De studenten gaan bijvoorbeeld hardlopen met bewoners, maken een praatje, helpen met de maaltijden of bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon", schrijft De Nobel.

Nieuwsuur meldt dat er in Nederland inmiddels tien instellingen zijn die studenten inzetten om het leven van de ouderen wat aangenamer te maken. Het idee kan rekenen op warme belangstelling vanuit het buitenland.

Zorg

Soortgelijke projecten kunnen volgens GroenLinks ook betrekking hebben op andere doelgroepen die zorg nodig hebben. "Zoals studenten en jongeren die een buddy/mentor nodig hebben en studenten en statushouders."

GroenLinks vraagt aan het college of er mogelijkheden zijn om een soortgelijk idee in te voeren in Breda.