BZW: 'Verbinding Breda-Antwerpen wordt al tien jaar beloofd'

De aanleiding voor de positieve protestactie is het telkens uitstellen van deze verbinding over het HSL-spoor. "We Hebben er geen vertrouwen in dat het zomaar gaat gebeuren", vertelt de voorzitter van de kring Breda, Jeroen van Glabbeek.

"Het wordt al tien jaar lang uitgesteld. Elk jaar wordt het weer beloofd, ook dit jaar wordt het weer beloofd voor volgend jaar. Volgend jaar is het na de verkiezingen."

Burgemeester Paul Depla reisde mee, net als zijn collega Jacques Niederer van Roosendaal. Depla gaf tijdens de opening van het station in september al aan dat het tijd wordt dat die trein gaat rijden. Deze actie van de ondernemers geeft volgens hem aan dat de wens voor de hogesnelheidslijn breed gedragen wordt.

Wens

"Dit is niet een droom van een paar bestuurders, maar ook een wens van ondernemers. Het hebben van verbindingen is voor de regio van cruciaal belang. Daarvoor heb je treinverbindingen bij nodig."

Depla hoopt dat met dit signaal vaart komt in realisatie. "Dat de technische hobbels die er liggen snel worden opgelost en dat we kunnen zeggen dit jaar rijdt die trein. Daar zullen wij als gemeentebestuur alles aan doen. Goed dat van de Donk er is. Geeft aan dat de provincie dit belangrijk vindt."

Van de Donk geeft aan dat het te lang duurt. Hij noemt druk zetten van groot belang. "Dit is niet alleen Breda, dat is het goede signaal. Dit is voor heel West-Brabant van belang. Je ziet dat ondernemers afwegingen maken die te maken hebben met bereikbaarheid."

ABC

"We hebben met de steden van Brabantstad een ABC. Aantrekkelijk zijn, bereikbaar zijn en competitief zijn. Die dingen hangen samen met de D van doen. We moeten ook zaken realiseren, gerelateerd aan de E van Europa."

"West-Brabant heeft fantastische strategische ligging, van randstad naar het zuiden toe. Zit enorme dynamiek op. En ook richting Duitsland is dat evident."

Van Glabbeek. "We worden een centraal knooppunt in Brabant. Deze verbinding is belangrijk tot en met Eindhoven. Als mensen met de trein naar Antwerpen willen, gaan ze met de trein naar Breda en stappen ze over en ga ze het HSL-spoor op."

Positieve manier

En deze actie? "Wij willen op een positieve manier aandacht vragen. Laten zien dat het wel kan. Wij zijn de eerste trein naar Antwerpen. Straks verandert de relatie met Antwerpen. Die trein is er straks in zeventien minuten. Mensen kunnen daar gaan werken, of hier. Je kunt daar gaan lunchen."

Depla haalt nog maar eens aan waarom Breda het station verving: "Dit station is er gekomen vanwege de internationale verbindingen. Het zou heel wrang zijn als dit prachtige station er wel is, maar die verbindingen niet. Dat kun je niet uitleggen."