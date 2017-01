75 jaar wijk Princenhage wordt feestjaar

"Er staan veel activiteiten op de planning, zoals een loop vanaf de Haagsemarkt naar de Grote Markt, een brunch, een reünie en een groot concert aan het einde van het jaar", vertelt Marian Verheij, dorpsraadvoorzitter Princenhage. "Veel verenigingen doen ook iets extra’s of iets bijzonders."

Het Princenhaags museum gaat iedere vereniging uit Princenhage van de afgelopen 75 jaar in het zonnetje zetten. "In het museum belichten we alle verenigingen en de wijkraad, wie er bijvoorbeeld voorzitter zijn geweest. Ook gaan we wandelingen organiseren waarin de geschiedenis van de wijk wordt verteld."

Daarover valt genoeg te vertellen, weet Verheij. "Princenhage is een wijk met een rijke geschiedenis, die veel van de inwoners niet eens kennen. We hopen dan ook dit jaar de inwoners bekend te maken met het verhaal. Dat hebben we twee jaar geleden ook geprobeerd met het Van Goghjaar."

Het nieuwe feestelijke jaar is goed afgetrapt door de wijk. "Zondag 8 januari hebben we een nieuwjaarsconcert gehad, waar zo’n 350 mensen bij waren. We hebben geproost op een mooi jaar."