Tien tips in zaak dood Peter van der Linde

De tips gaan onder meer over de gestolen uitgebrande auto's die in de nacht van vrijdag of zaterdag werden aangetroffen. Dat meldt de politie dinsdagavond nadat in Opsporing Verzocht aandacht werd besteed aan de zaak.

"Uit het onderzoek is gebleken dat de schutter vermoedelijk als bijrijder in een donkerkleurige auto stapte, waarna zij zijn weggereden de Meidoornstraat in", vertelde de politie in de uitzending.

Volgens de politie gaat het vrijwel zeker om de BMW die later die nacht in Essen uitgebrand werd teruggevonden. Dit voertuig was op donderdagavond 29 december 2016 gestolen in Breda.

Getuigen

De politie houdt er rekening mee dat de auto die dezelfde nacht in Bavel aan de Gilzeweg uitbrandde ook een rol heeft gespeeld bij het schietincident, deze grijze Audi werd in juni 2016 in Budel gestolen.

De politie vroeg in de uitzending naar getuigen van het schietincident of mensen die vrijdagavond in de omgeving van de Lunetstraat, Meidoornstraat of Dijklaan verdachte personen en of voertuigen hebben gezien.