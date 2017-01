Protesttrein rijdt tussen Breda en Antwerpen

Deze positieve protesttrein moet een signaal aan de Haagse politiek afgeven dat de verbinding Antwerpen-Breda via de HSL van groot belang is voor de regio.

"We zijn de enige trein die deze dag de grens passeert", aldus de treinmanager, die refereert aan de grote storing rond Roosendaal.

De trein was 45 minuten na vertrek in Antwerpen. Jeroen van Glabbeek, voorzitter van de BZW kring Breda, Van de Donk en Depla spraken uit dat het niet alleen het belang van de overheid is dat de hogesnelheidstrein gaat rijden. "België is de belangrijkste handelspartner van Nederland", werd de ondernemers in door de Antwerpse gastheer op station Antwerpen Centraal voorgehouden.

Bekijk foto's van de reis.