Emotionele klanken klinken over Breda

Stadsbeiaardier Paul Maassen bood het opnemen van een lied naar keuze in het automatische carillon aan als veilingitem. Het liedje heeft emotionele waarde voor Caroline. Ze zong dit vaak met haar oud-gitarist, die is overleden. Samen met haar vriendin is ze dan ook emotioneel en sprakeloos wanneer ze 'Sweet Lips' voor het eerst hoort via de klanken van de Bredase klokken. "Ik kan het nog niet helemaal goed omschrijven. Er komen veel emoties binnen op zo'n moment. Het is een heel blij moment, maar tegelijkertijd ook heel verdrietig", zegt Caroline. "Dichter bij de hemel kun je in ieder geval niet komen."

Voordat Caroline haar liedje hoorde, kreeg ze nog van Paul een hele uitleg over de installatie van de klokken en haar liedje. De stadsbeiaardier vond het zelf ook een hele eer om zoiets aan te bieden. "Het is erg bijzonder om op deze manier, voor een goed doel en achteraf ook nog is zo’n mooie achterliggende boodschap, iemand iets te kunnen geven."

Het leek er even op dat de clubraad van NAC het laatste bod deed om het clublied elk uur over Breda te laten schallen, maar daarbij rekenden ze buiten de vriendin van de singer-songwriter. Wat volgt is een intense knuffel aan de top van de Grote Kerk nadat het liedje voor het eerst is afgespeeld.

Caroline ziet het niet als een hoogtepunt in haar muziekcarrière. "Het is natuurlijk een hele unieke kans, maar als hoogtepunt zie ik het niet echt. Normaal treed ik op en sta ik op het podium. Nu wordt mijn nummer op een hele andere manier afgespeeld."