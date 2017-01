Prison Escape verhuist van Rotterdam naar Koepel Breda

Volgens de organisatie hebben 40.000 deelnemers in die periode geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis. In het spel proberen 160 deelnemers binnen drie uur te ontsnappen uit een echte gevangenis met 45 goed getrainde acteurs.

Real Life Gaming, het productiebedrijf achter de Prison Escape, is na het sluiten van de Noordsingel gevangenis in Rotterdam op zoek geweest naar een nieuwe locatie voor het unieke event. "Na uitgebreide gesprekken met de leegstand beheerder VPS is er overeenstemming gevonden over de tijdelijke invulling van het monumentale pand", laat het bedrijf weten.

Real Life Gaming begint in april met het organiseren van de eerste games. "Het imposante pand biedt ruimte voor een nieuw ontwerp." Tegenover 160 deelnemers per keer, biedt Prison Escape in Breda ruimte aan 350 deelnemers per keer. "Deze groep moet binnen 3,5 uur ontsnappen uit de Koepelgevangenis die tot leven zal komen door een actieve cast van 80 acteurs. Deze nieuwe locatie biedt de productie de mogelijkheid om naar een nieuw kwaliteitsniveau te groeien."

In de week voor Kerst was de Koepel tijdelijk al toneel voor een tijdelijk escapespel, georganiseerd door het Bredase bedrijf Escape 48. De opbrengst daarvan ging naar Serious Request.