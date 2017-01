Dodelijk schietpartij Lunetstraat in Opsporing Verzocht

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij en naar mensen die mogelijk informatie hebben over het slachtoffer en het mogelijke motief van de dader of daders.​

De politie kreeg vrijdag 6 januari om 23.22 uur de eerste melding van een buurtbewoner die schoten hoorde. "Agenten die als eerste ter plaatse waren, zagen op het fietspad, net voorbij een bushalte, een zwaar gewonde man liggen. De dienders begonnen direct met reanimeren. Dit werd overgenomen door ambulanceverpleegkundigen. Een trauma arts stelde vast dat het slachtoffer was overleden. Er werd direct gestart met een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek", meldt de politie.

"Uit het onderzoek is gebleken dat de schutter vermoedelijk als bijrijder in een donkerkleurige auto, waarna zij zijn weggereden de Meidoornstraat in." Vrijwel zeker gaat het hier om de BMW die later die nacht in Essen uitgebrand werd teruggevonden. "Dit voertuig was op donderdagavond 29 december 2016 gestolen in Breda. De politie houdt er rekening mee dat de auto die dezelfde nacht in Bavel aan de Gilzeweg uitbrandde ook een rol heeft gespeeld bij het schietincident, deze grijze Audi werd in juni 2016 in Budel gestolen."

De politie vraagt in de uitzending naar getuigen van het schietincident of mensen die vrijdagavond in de omgeving van de Lunetstraat, Meidoornstraat of Dijklaan verdachte personen en of voertuigen hebben gezien. "Ook wordt in algemene zin gevraagd of er mensen zijn die relevante informatie hebben over het slachtoffer die van belang kan zijn bij het vaststellen van het motief en de zoektocht naar de daders."