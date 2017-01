Hoofdsponsor CM Payments tekent ook op eredivisieniveau

Justin Goetzee: "Het is geweldig dat we zo vroeg overeenstemming hebben. Het is een samenwerking uit het boekje." Daarnaast kijken beide partijen ook over komend seizoen heen. "De intentie is er om meer met elkaar te doen."

Bovendien heeft CM Payments twee contracten getekend. "Een op eerste divisie niveau en een op eredivisieniveau", vertelt Van Glabbeek. Daaraan zit ook een andere bijdrage gekoppeld. "Vanzelfsprekend."

"We hebben vertrouwen in NAC", voert de CEO van de sponsor aan. "Vertrouwen in de supporters, spelers en sponsors." Daarnaast levert het CM Payments ook veel op, naast de naamsbekendheid. "We krijgen komend jaar ruimte om innovatieve dingen uit te proberen en zijn we via NAC in contact gekomen met andere clubs voor onze diensten."

Dat laatste was iets waar Van Glabbeeks compaan Gilbert Gooijers op hamerde, geeft NAC-directeur Justin Goetzee aan. "Daarvan dacht ik, hebben wij dat netwerk kan wel. Maar het blijkt toch dat we dat hebben. Op dat gebied hebben wij ons overtroffen. Dat ligt ook aan de manier waarop zij omgaan met hun sponsorschap. Zij willen het maximale eruit halen."

Ook bijvoorbeeld bij het uitnodigen van relaties tijdens wedstrijd. Waar sommige sponsors daar moeite mee hebben, zo zit de box bij CM tweewekelijks vol. Van Glabbeek: "Breda is op veel gebieden een voorbeeldstad. Iedereen kan zich aan NAC relateren. Iedereen wil wel een keertje Avondje NAC meemaken."