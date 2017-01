NAC wint eerste wedstrijd onder Vreven

NAC speelde een goede eerste helft. Nieuwkomer Manu Garcia maakte een sterke indruk. De kleine Spanjaard combineerde er makkelijk op los met zijn teamgenoten. Een penalty resulteerde uiteindelijk in een doelpunt. Althans, Cyriel Dessers schoot de bal op de keeper en wist in tweede instantie de doelman van Kortrijk te passeren. De Belgen kregen een paar kleine kansen, maar werden niet gevaarlijk in de de eerste helft: 1-0 bij rust.

Stijn Vreven liet zich maandagmiddag zien als een energieke trainer langs de lijn. Constant coachend probeerde hij zijn team te steunen. Dat had het team ook nodig aan het begin van de eerste helft, want Kortrijk zette druk op de helft van NAC. Lars Veldwijk, ex-PEC spits, kopte de bal op de paal.

Kortrijk was sterker dan NAC in de tweede helft, maar creëerde geen grote kansen. De Bredanaars kwamen er zo nu en dan goed combinerend uit, maar in de laatste fase werd er te weinig uitgehaald. In de slotfase werd het nog wel 2-0. Dessers werd vrij gezet voor de keeper, omspeelde hem en schoot binnen.

Al met al geen slechte eerste wedstrijd onder Vreven. Een goede eerste helft, een matige tweede helft en een overwinning tegen de nummer 11 van België.