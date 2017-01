Onderzoek pand Beekstraat na vondst wapens

Dat geeft burgemeester Paul Depla desgevraagd aan. "Ik heb bij de politie een bestuurlijke rapportage opgevraagd." Daaruit bleek een aardige voorraad van wapens en munitie. "Die de politie tegenkwam na de melding van huiselijk geweld, waarbij het zo lijkt te zijn dat agressie daar niet vreemd is." Vanwege de vondst van de wapens werden vrijdagavond een man en een vrouw aangehouden.

Depla kondigde afgelopen jaar al aan te onderzoeken of het sluiting van een pand na een dergelijke vondst mogelijk is. Bij de vondst van hennepplantages is dit in Breda al gangbaar beleid. "We gaan nu kijken of dat ook in dit geval lukt om het bestuursrechtelijke instrument in te zetten."

Daarmee zoekt Depla bewust de grenzen op van wat gangbaar is in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. "Daarin moeten we als overheid lef en durf tonen om te pionieren. Je pakt hen alleen maar als je lef toont. Zij kennen de gebaande paden."