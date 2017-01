Geen Intercity Direct Breda-Amsterdam tot 22 januari

Het gaat om werk aan het spoor in de Willemsspoortunnel, dat wordt vervangen. "Dit gebeurt in twee delen", vertelt een persvoorlichter van de NS. "In december is het eerste deel al vervangen en nu het tweede deel. Er komt een volledig nieuw spoor in, omdat het oude niet goed genoeg meer is. We missen hierdoor twee sporen."

Er zijn andere intercitys ingezet voor reizigers naar Rotterdam en Dordrecht, reizigers naar Amsterdam kunnen het beste via 's Hertogenbosch en Utrecht reizen. "We hebben geprobeerd zo min mogelijk vertraging te veroorzaken. Ook hebben wij het goederenvervoer gevraagd om meer in het weekend te rijden. Hierdoor kunnen wij door de weeks beter rijden."

Reizigers die meer dan een half uur vertraging oplopen kunnen via de klantenservice van NS om vergoeding vragen.