Depla verwijt Den Haag boekhoudersmentaliteit in aanpak georganiseerde misdaad

Burgemeester Paul Depla noemt de dodelijke schietpartij waarbij een 60-jarige Bredanaar omkwam aan de Lunetstraat afgelopen vrijdag schokkend. "Op een plaats en tijd waar jij en ik hadden kunnen fietsen." De daders wisten vooralsnog te ontkomen.

Depla mist in de aanpak de steun uit Den Haag. Iets meer dan een jaar geleden pleitte hij voor het inzetten van afgepakt crimineel geld voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Zonder resultaat. Met 50 miljoen extra wilde hij de Taskforce versterken. "In Den Haag weten ze echt niet wat er speelt in Brabant en Limburg. Als je dit aankaart, krijg je vragende blikken en gaan ze de regels nog eens uitleggen."

De Bredase burgemeester pleit voor meer lef uit Den Haag. "Daar wordt vastgehouden aan boekhoudregels die de extra inzet van politiecapaciteit verhindert. Daarmee sta je tegenover de georganiseerde misdaad die wel als een bedrijf functioneert. Die is de lachende derde."

In de Volkskrant gaf de Bredase Officier van Justitie Greetje Bos aan begrip te hebben voor bestuurders die zoeken naar andere manieren om criminelen aan te pakken. Zij ziet steeds meer samenwerking tussen gemeenten, fiscus, politie, woningcorporaties en justitie. Toch is dat niet altijd de weg naar succes. Privacywetgeving zit effectieve aanpak in de weg. "Ik ben continu de mist in gegaan met die privacyregels."