Primeur Bredase snack Krokodel op Horecava

De Krokodel is een combinatie van 's Neerlands twee populairste snacks, de kroket en de frikandel. "De Krokodel is een kroket gevuld met frikandelragout - het krokante van de kroket en het lekkere vlees van de frikandel in een heerlijke ragout", aldus Haverman nauwelijks vier maanden geleden tegenover BredaVandaag.

Toen lanceerde Haverman samen met zijn medebedenkers Jeroen Balkenende en Guillaume de Beer (Restaurant Breda) de ludieke lekkernij tijdens de Frikandeldisco in Amsterdam.

Dat heeft geleid tot een overeenkomst met snackproducent Beckers. "Dat klopte gewoon helemaal", geeft Balkenende aan. "Zij zijn de uitvinders van de frikandel en het klikte. Ze waren heel enthousiast en namen ons ook zeer serieus, ook al komen we niet uit het snackwereldje."

Om van een door De Beer met de hand gemaakt prototype naar een serieproductie te gaan, vergde nog wel wat werk. "Het was maar de vraag of frikandelstukjes heel zouden blijven in de Krokodel." Na meerdere test en proefsessies bleek dat allemaal te lukken. "De smaak is vrijwel gelijk aan de eerst Krokodellen. De basis is hetzelfde, een smaakvolle ragout van frikandellen en een krokant korstje erom heen", benadrukt Balkenende.

Dus staan de drie mannen deze week vier dagen lang op de Horecava in Amsterdam. "Zelf onze Krokodellen te bakken", lacht Haverman. Het is weer eens wat anders, want ook Balkenende heeft geen achtergrond in de snackwereld. "Samen met Freek organiseren we als Mannenbroeders Carnaval in Amsterdam en de Frikandeldisco. De enige overeenkomst met de Krokodel, is dat we alles wat we doen uit passie doen."

Wie zelf een Krokodelletje in de vetpan wil gooien, moet nog even geduld hebben. Pas als de nieuwe snack een hit is bij de cafetaria's, komt hij in het vriesvak van de supermarkt.