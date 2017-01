Depla daagt Breda uit te durven dromen

Depla legde verder de nadruk op het koesteren en versterken van de Bredase identiteit, het waarderen en stimuleren van saamhorigheid en het belang om zelf over de brug komen om verbindingen te maken. "En als we dan ook nog durven te dromen, dan weet ik het zeker. Dan is er al reden om 2017 optimistisch in te gaan!"

Hij noemde de vele ambachtelijke ondernemers uit de stad als voorbeeld. Zij waren in het bijzonder uitgenodigd voor deze receptie. "Het zijn ondernemers met een droom. En het lef om die ambitie te realiseren. Wat dat betreft zijn ze voorbeeld voor Breda. Heb lef. Heb ambities. Vooruitgang begint met dromen. Durf dus te dromen."

'Het gaat goed met Breda'

Depla benadrukte dat het goed gaat met de stad. "Kijk naar de vele hijskranen. Kijk naar de aantrekkende huizenmarkt. Zie de toename van het aantal banen", sprak hij. Al realiseert hij zich ook dat het gevoel soms iets anders zegt. "Profiteert iedereen wel mee? En wat brengt de toekomst?"

Volgens Depla is de lokale identiteit van groot belang. Zo verwees hij naar de trots waarmee Hardwell zijn Bredanaarschap uitdraagt en op die manier lokale identiteit houvast geeft in een globaliserende wereld. "We zijn niet voor niets zo trots op de Grote Kerk. Want die is echt alleen van Breda. En zorgt bij velen het gevoel van thuiskomen."

Het goed vertellen van het Verhaal van Breda kan de stad helpen, is de overtuiging van de burgemeester. "Breda heeft vele troeven. Toch weten teveel mensen nog niet wat de kracht van Breda nu echt is." Daardoor mist Breda kansen, aldus de burgervader. "En verliezen we terrein aan steden die dat profiel wel hebben. Daarom is het van zo'n groot belang om met elkaar het Verhaal van Breda verder uitwerken."

Burgemeester op bezoek

Daarnaast pleitte Depla voor verbindingen tussen de verschillende inwoners. "Helaas is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl we roepen om bruggen, verwachten we vaak dat de ander de brug overkomt. Wat doen we echter zelf om verbindingen te maken. Wat doen we zelf om groepen te treffen die we eigenlijk niet meer tegenkomen?"

Depla gaat daarom zelf op zoek naar onbekende mensen en plaatsen in Breda. "Waar ik hoop dat in 2017 maatschappelijke tegenstellingen worden overbrugd, wil ik zelf ook verbindingen met het onbekende Breda aangaan. Ik nodig daarom mensen uit om mij uit te nodigen hun Breda te laten zien."

Enige voorwaarde die hij stelt aan de uitnodiging: "Ik moet er nog niet eerder zijn geweest en de uitnodiging moet van tenminste drie personen komen."