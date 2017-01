Aanhoudingen na wapenvondst in woning Beekstraat

De politie kreeg vrijdagavond een melding dat in een woning aan de Beekstraat een vrouw bedreigd zou worden met een vuurwapen. Agenten gingen direct ter plaatse. "Aldaar werd de 29-jarige bewoner als verdachte aangehouden, hij verzette zich hevig daarbij", liet de politie zaterdag weten. De vrouw die in de woning was, bevestigde huilend tegenover de politie dat ze ruzie hadden gehad.

In de woning werden meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. "Daarop werd ook de vrouw als verdachte ter zake vuurwapenbezit aangehouden. Zij zijn in verzekering gesteld." Vrijdagavond was al duidelijk dat de politie lange tijd de woning onderzocht.

De politie onderzoekt of er ook sprake is geweest huiselijk geweld of bedreiging.