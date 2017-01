Groot onderzoek naar fatale schietpartij Lunetstraat

Zaterdagmorgen was de omgeving van het schietincident nog afgezet voor onderzoek. De politie kreeg vrijdagavond om 23.22 uur de eerste melding van een buurtbewoner die schoten had gehoord.

De agenten die als eerste ter plaatse waren zagen op het fietspad, net voorbij een bushalte, een zwaargewonde man liggen. "De dienders begonnen direct met reanimeren. Dit werd overgenomen door ambulanceverpleegkundigen. Een traumaarts stelde vast dat het slachtoffer was overleden", aldus de politie zaterdagmorgen.

De politiemensen werden ter plaatse aangesproken door een familielid van het slachtoffer waardoor de identiteit snel duidelijk was. Er werd direct gestart met een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek. De politie houdt er rekening mee dat de schutter met een auto gevlucht is. Dezelfde nacht werd rond 1.40 uur een uitgebrandde auto gevonden op de Gilzeweg in Bavel. Er wordt onderzocht of er een verband is met het schietincident.

Op de Dijklaan werd rond 1.10 uur een 25-jarige man uit Etten-Leur aangehouden omdat hij niet voldeed aan de vordering om daar te vertrekken. Hij probeerde van dichtbij foto’s te maken van de overledene.