Oefenpot NAC tegen Kortrijk achter gesloten deuren

In voorbereiding op de tweede seizoenshelft verblijft NAC momenteel in Bosschenhoofd en traint op de velden van Sportpark Albano in Oudenbosch. In eerste instantie stond aan het einde van dit trainingskamp, op zaterdagmiddag, een publiekelijke oefenwedstrijd gepland tegen Go Ahead Eagles. "Door de gewijzigde beschikbaarheid van de tegenstander kon dit duel helaas niet plaatsvinden", aldus NAC op zijn website.

NAC bereidt zich onder de nieuwe trainer Stijn Vreven voor op de tweede seizoenshelft. Die start maandag 16 januari met een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht.