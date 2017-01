Paul de Beer: 'Duurzaamheid niet alleen voor voor idealisten'

Ook op andere gebieden wil hij stappen zetten, wil Breda als gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal zijn. "Met alleen inzet van de tien procent idealisten in de stad, redden we het niet."

In het korte winterreces neemt De Beer tijd om te reflecteren én vooruit te kijken. De kern van zijn beleid. "We proberen duurzaamheid te vergroten met een vleugje idealisme, maar zonder daar dogmatisch in te zijn."

Breda kondigde aan als gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal te zijn. "Daarvoor proberen we uitstoot van C02 te reduceren en energie op te wekken. De rest moeten we compenseren, want dat hebben we met elkaar afgesproken." Daarnaast wil Breda in 2044 als gehele stad klimaatneutraal zijn.

Kleine zaken

Het zit hem soms in kleine zaken. Kort voor het eind van het jaar kondigde hij aan dat Breda gaat stoppen met de kerstboomverbranding. "Vanwege de uitstoot, maar ook vanwege de kosten. Je maakt achttien keer een groot vuur midden in een woonwijk, dat vergt extra inzet van de gemeentelijke afvalservice én van de brandweer." Die laatste kosten zijn dan niet voor de gemeente. "Maar het zijn wel maatschappelijke kosten. Achttien keer is daar een voertuig met bemanning aanwezig."

Tevreden is De Beer over de snelheid die is gemaakt met zonnepanelen, waarvan er zo'n tienduizend in 2016 zijn geplaatst in Breda. "Dat is absoluut niet alleen de verdienste van de gemeente. Je ziet dat het onderwijsveld dat ook voortvarend heeft opgepakt."

De daadkracht van het onderwijs komt volgens hem mede door de constructie die er in Breda is als het gaat om huisvesting. Met Building Breda en BreedSaam zijn er twee organisaties verantwoordelijk voor de huisvesting van middelbaar en basisonderwijs. "Dat maakt dat zij een investering meteen terug zien in lagere lasten."

Nieuw doel

Bij de Nassau kwamen in 2016 920 zonnepanelen op het dak. "Maar in totaal komen er zo’n 8000 zonnepanelen op daken van scholen", weet De Beer. 5000 daarvan komen op middelbare scholen. Realisatie van het grootste deel staat voor dit jaar gepland. Doel voor dit jaar, voor de gehele gemeente Breda: "Twintigduizend zonnepanelen."

Naast opwekking van schone energie, denkt De Beer ook stappen te kunnen maken met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed én het wagenpark. Hij laat een foto zien op zijn mobiel. Een Daf-truck van de BSW. "Misschien wel dertig jaar oud, dat kan echt niet meer. Daar is veel winst te behalen."

Mobiliteit

Winst die hem niet alleen in de uitstoot zit. "Want net als met de zonnepanelen is er best een businesscase te maken hiervan", stelt de wethouder optimistisch. Met andere woorden: het levert ook financieel voordeel op. "Zoals de stroomrekening omlaag gaat bij de vervanging van de straatverlichting door LED. Misschien dat in tien procent van de gevallen een onrendabel deel zit."

Mobiliteit is sowieso punt van aandacht. De Beers voorganger Akinci had het busvervoer in de stad in de nieuwe concessie omgevormd naar volledig elektrisch. Een aanbestedingsfout bij de provincie stak daar een stokje voor.

'Kritisch naar eigen vervoer kijken'

Naast openbaar vervoer, valt er verder nog meer winst te behalen, ook binnen de gemeente. Bijvoorbeeld voor de meer dan 1500 ambtenaren die dagelijks naar hun werkplek rijden en op pad gaan in de gemeente. "We kijken kritisch naar ons eigen vervoer, hebben elektrische auto's en elektrische fietsen die we kunnen delen. Daar moeten we nog meer slimme verbindingen leggen. Dat vraagt ook om een stip aan de horizon."

Een ander punt is het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. "Een energie slurpende gymzaal kan ook echt niet meer. We moeten als gemeente wat betreft alle aspecten een voorbeeldige overheid zijn. Anders redden we het niet om in 2020 energieneutraal te zijn. We moeten elke stap zetten die we kunnen zetten. Het telt allemaal op."