Horeca Breda aarzelend in doorberekenen prijsverhoging pils

De prijs van een biertje in de Bredase horeca ligt nu tussen de €2,10 (bij de Vulling) en €2,55 (bij Parc). De meeste kroegen zitten op €2,50. "Het is lastig uit te leggen aan klanten waarom zij in een supermarkt voor een tientje een kratje kunnen kopen en hier een biertje rond de €2,50 kost", vertelt Nanda Koomans, van 'T Hart, de Vulling en Fernanda. "Het is gewoon absurd, je schaamt je bijna over wat je moet vragen voor een biertje."

Jet van Pruijssen, van Oncle Jean, vertelt ze de marges al lang niet meer halen. "InBev verhoogt de prijs met 3,5 procent om te kunnen investeren en innoveren, maar daardoor kunnen wij dat als kroegen niet meer doen. Wij leggen nu de focus op andere producten."

"Het is een erg raar verhaal", vindt Mikel de Jong, eigenaar van Café de Beyerd. "Eerst proberen ze goed voor te komen met hooguit 1 procent, vervolgens komen ze met 3,5 procent aan zetten. Dat kan eigenlijk niet. Toch ga ik mijn prijzen niet verhogen, het verlies neem ik dan maar voor lief."

De kroegeigenaren zijn het met elkaar eens over dat het niks uithaalt om de prijzen van het bier te verhogen. "We zijn afgelopen jaar al een keer met de prijs omhoog gegaan en een keer is genoeg", zegt Paul van Wanrooij van Parc. "We kunnen er weinig aan doen."

"De prijzen van het bier zijn al hoog genoeg, 3,5 procent meer is dan wel erg stevig. Je kunt het niet maken tegenover de klant om nog veel meer te gaan vragen. We houden de ontwikkeling wel in de gaten", verklaart Raymond Elzerman, van Kerkplein en de Graanbeurs.

Verschillende uitbaters geven aan te kijken naar de prijsontwikkeling bij collega's. "Als iedereen het doet, dan gaan wij qua prijs misschien ook wel mee", zegt Nanda Koomans.

Er is een aantal cafés dat nog moeten overleggen over de bierprijs. "Wij moeten alles nog even doorrekenen, de prijs hangt ook af van de doelgroep", vertelt Patrick van Asch, eigenaar van onder andere Bruxelles en Peddels.

"Wij hadden eigenlijk al op de prijsverhoging gerekend, want dat is ieder jaar. Alleen is 3,5 procent wel erg veel. Het moet nog besproken worden bij de Boterhal en Walkabout", zegt Wouter van de Graaff.