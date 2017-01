Vijftig ton sneeuw zorgt voor sneeuwpret in Valkenberg

Na een woordje van wethouder Paul de Beer rent een grote groep kinderen het veld in. Binnen no-time vliegen de sneeuwballen door de lucht en zit iedereen onder de sneeuw.

Veel kinderen zijn enthousiast over de kans om even lekker met sneeuw kunnen gooien, ondanks dat het tot nu toe deze winter niet gesneeuwd heeft. "Mijn moeder zag dat dit nu is, het leek mij heel leuk, dus zijn we erheen gegaan", vertelt een jongen, terwijl de sneeuw om zijn oren vliegt.

"Ik heb al flink wat sneeuwballen tegen me aan gehad, maar het is gelukkig niet zo heel koud", vertelt een ander. "Ik ben achter in m'n nek goed geraakt maar gelukkig heb ik zelf ook al meerdere mensen geraakt."

Het sneeuwballengevecht duurt nog tot 23.00 uur. Met muziek van De Lievelings Dj’s van je Zusje.

Bekijk de foto's.